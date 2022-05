Nachwuchs in Badi: Enten-Mami darf in Badi brüten und bekommt extra Sonnenschutz

Bei der Badi in Arbon ist die Vorsaison bereits gestartet. Die Ente hat sich direkt neben dem Hauptbecken mit der Rutsche eingenistet.

Der Tierschutz war vor Ort, um die Situation der nistenden Stockente zu beurteilen. Der Entscheid steht. Man lässt die Ente an dieser Stelle ausbrüten. Zusätzlich hat man der Ente einen Sonnenschutz errichtet.

Die Ente wird wohl für vier Wochen zu Gast bleiben – so lange dauert die Brutzeit von Stockenten.

Badegäste teilen ihre Besorgnis um eine Ente mit, die sich den wohl denkbar unpassendsten Ort für das Ausbrüten ihres Nachwuchses ausgesucht hat. Die Brutstätte ihrer Wahl ist in der Badi Arbon TG. Die Stadt Arbon bestätigt 20 Minuten, dass sich eine weibliche Ente zentral in der Badi den Platz für das Nisten ausgesucht hat. Sie hat sich dabei direkt neben dem Becken platziert, in dem die meisten Kinder planschen, nämlich zwischen dem mit der grossen Rutsche und bei demjenigen, wo sich der 10-Meter-Sprungturm befindet. Der Tierschutz ist darüber informiert.