Kleinkems (D): Entenfamilie verursacht Unfall auf A5

Elf kleine Entenküken konnten am Montagmittag auf der Höhe der Ortschaft Kleinkems (D) von der Autobahn A5 gerettet werden. Die Entenfamilie hielt sich auf der rechten Fahrspur der Autobahn auf. Ein 54-jähriger Autofahrer konnte die Fahrspur nicht wechseln und bremste für die Entchen ab, teilte das Polizeipräsidium Freiburg in einer Medienmitteilung vom Dienstagnachmittag mit. «Ein hinter dem 54-Jährigen fahrender 35-jähriger Mann bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Kleintransporter auf das Auto auf», so die Freiburger Polizei.