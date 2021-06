«Glücklicherweise ausser Betrieb» - Entenmutter verirrt sich mit Küken in Schlamm-Absetzbecken

Die Mitarbeiter der Wasserpolizei haben die Enten aus dem tiefen Becken dann retten können. Zusammen mit der Entenmutter begleiteten sie die Babys zurück zum See.

Am Montagmorgen «begann ein Einsatz mit einem Notruf der Sand + Kies AG Horw», schreibt die Luzerner Polizei auf ihrem Instagram-Account. Um circa 7.15 Uhr fielen sechs Entenbabys in ein Schlamm-Absetzbecken der Firma. «Dieses war glücklicherweise ausser Betrieb und hatte nur Wasser drin», sagt Simon Kopp von der Staatsanwaltschaft Luzern auf Anfrage. Was laut Kopp wohl auch der Grund war, weshalb sich die Entenmutter inklusive ihres Nachwuchs darin verirrte. Der verzweifelten Entenmutter gelang es jedoch nicht, ihre Jungen aus der misslichen Situation zu befreien. Sie selbst konnte aus dem tiefen Becken aber wieder herausfliegen.