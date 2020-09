vor 1h

Hilterfingen BE : Entferntes Holzstägeli löst Online-Petition und Konflikt aus

Privatpersonen stellten Mitte August zwei Holztreppchen an das Thuner Seeufer, welche die Gemeinde wieder entfernte. In einer Petition fordern enttäuschte Anwohner nun freien See- und Aarezugang in Hilterfingen und Thun.