«America’s Got Talent»: Entfesselungskünstler ist nach schiefgelaufenem Stunt gelähmt

In der britischen Castingshow «Britain’s Got Talent» wurde Jonathan Goodwin berühmt – als Entfesselungskünstler, Illusionist und Stuntman. Der Waliser steckte sich in seinen Stunts giftige Skorpione in seinen Mund, klettert unter fahrende LKWs bei hoher Geschwindigkeit, oder befreite sich in luftiger Höhe am Riesenrad London Eye hängend aus einer Zwangsjacke an einem brennenden Seil oder mit den Füssen an einem Trapez an einem Helikopter hängend – ebenfalls unter lebensbedrohlichem Zeitdruck.