Fahndung in den USA : Entflohener Häftling und Wärterin festgenommen – Beamtin tot

Die Justizvollzugsbeamtin Vicky White hat dem Mordverdächtigen Casey White zur Flucht verholfen. Nun konnten sie wieder verhaftet werden. Dabei hat sich die Wärterin selbst tödlich verletzt.

Nach eineinhalbwöchiger Fahndung hat die Polizei in den USA einen Mordverdächtigen und eine Justizvollzugsbeamtin festgenommen, die ihm bei der Flucht aus der Haft geholfen haben soll. Die Beamtin starb später im Krankenhaus an einer selbst zugefügten Schussverletzung, wie Medien am Montag unter Berufung auf Sheriff Dave Wedding aus Vanderburgh County im US-Staat Indiana berichteten.