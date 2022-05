Fieberhafte Suche in Alabama : Entflohener Mörder und Wärterin hatten seit 2020 eine Beziehung

Seit sieben Tagen sind der Häftling Casey White (38) und die 56-jährige stellvertretende Gefängnisdirektorin Vicky White zusammen auf der Flucht. Nun sind weitere Details zum ungleichen Paar bekannt geworden.

1 / 7 Casey Cole White ist seit Freitag spurlos verschwunden, … Lauderdale County Sheriff's Office … ebenso wie Vicki White (56), Vizedirektorin des Gefängnisses in Florence (Alabama). Lauderdale County Sheriff's Office Auf White sind 10’000 Dollar «Kopfgeld» ausgesetzt. Lauderdale County Sheriff's Office

Darum gehts Die Suche nach einem entflohenen Kriminellen und einer Justizbeamtin geht in den siebten Tag.

Mittlerweile ist klar: Die beiden führten seit zwei Jahren eine geheime Beziehung.

Der flüchtige Casey White gilt als extrem gefährlich.

Das Paar ist im Besitz mehrerer Schusswaffen.

Am Freitag, dem 29. April, hatte Vicky White, die stellvertretende Direktorin des Gefängnisses in Florence (Alabama), den zu 75 Jahren Gefängnis verurteilten Straftäter Casey White aus seiner Zelle geholt, um mit ihm zu einer psychologischen Abklärung zu fahren. Allerdings war der Termin erfunden, wie sich später herausstellte – seit die Justizbeamtin mit dem geständigen Mörder ins Auto gestiegen ist, gelten sie als verschwunden. Das Auto wurde später verlassen auf dem Parkplatz eines Supermarkts aufgefunden.

Zunächst war unklar, ob die als «vorbildliche Beamtin» beschriebene White, die 17 Jahre in ihrem Job arbeitete, vom als extrem gefährlich geltenden Straftäter entführt worden war. Doch mittlerweile haben sich die Anzeichen verdichtet, dass Vicky White die Flucht mit ihm geplant hatte. Denn das ungleiche Paar soll seit rund zwei Jahren eine geheim gehaltene Beziehung geführt haben. «Die Puzzleteile kamen mittlerweile zusammen», so Sheriff John Singleton gegenüber «ABC News». Er sei sehr enttäuscht, weil er «unbegrenztes Vertrauen» in Vicky White gehabt hatte. Mittlerweile wurde sie entlassen und hat ihre Pensionsansprüche verloren.

Die beiden sollen sich bereits 2020 im Gefängnis von Lauderdale County kennengelernt haben. Als dann bei Casey White ein selbst gebasteltes Messer gefunden wurde, mit dessen Hilfe er einen Ausbruch geplant hatte, wurde er in ein Staatsgefängnis verlegt. Dort besuchte ihn Vicky White in ihrer Freizeit, die beiden schrieben sich auch Briefe.

Im Februar kam Casey White zurück ins Gefängnis in Florence – und von da an erhielt er von der Wärterin eine Spezialbehandlung. Wie Mitgefangene aussagen, soll der über zwei Meter grosse Casey White in der Haft immer «eine Extraportion» Essen bekommen und von Privilegien profitiert haben, die niemand anders im Gefängnis hatte. Vicky White ist 165 cm gross und mit etwa 65 Kilo halb so schwer wie Casey White.

Flucht war geplant

Vicky White scheint die Flucht mit dem 18 Jahre jüngeren Straftäter von langer Hand geplant zu haben. So veräusserte sie kurz vor der Flucht ein Haus zu einem lächerlich tiefen Preis – angeblich erhielt sie bloss 95’500 Dollar für die auf 204’700 Dollar geschätzte Liegenschaft – wohl, um genügend Fluchtgeld in bar zu haben und nicht über Kreditkarten-Auszüge lokalisiert werden zu können.

Zudem kaufte sie einen gebrauchten, goldfarbenen Ford Edge, den sie in der Nacht vor der Flucht auf dem selben Parkplatz abstellte, wo später ihr Dienstfahrzeug gefunden wurde. Mittlerweile dürften sie das Fahrzeug erneut gewechselt haben. Später kam zudem heraus, dass Vicky White unter einer anderen Identität unterwegs sein könnte.

Exfreundin von Casey White warnt

Das Paar soll mit einem AR-15-Sturmgewehr und einer Schrotflinte bewaffnet sein. Und während Sheriff John Singleton sich über die Medien an Vicky White wandte und sie aufforderte, «die Sache zu Ende zu bringen und sich zu stellen», weil sie dank ihrer langen Erfahrung «wisse, wie so etwas immer ende», hat die Ex von Casey White einen viel dringenderen Rat an die Justizbeamtin: «Casey ist für alle um ihn herum gefährlich. Schau, dass du da herauskommst, bevor du oder jemand anders stirbt.» Er soll ihr und ihrer Schwester mit dem Tod gedroht haben, falls er je aus dem Gefängnis komme.

In der Tat scheint Casey White nichts mehr zu verlieren zu haben: Auf ihn wartet noch ein Prozess wegen eines Mordes, den er gestanden hat – und für den ihm die Todesstrafe droht.

