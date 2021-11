Wiedergefundene Cleo - Entführer hat keine Verbindung zur Opferfamilie

Cleo wurde am Mittwoch gegen 1 Uhr morgens von Beamten der Polizei von Westaustralien allein in einem Zimmer des Hauses in Carnarvon, etwa 75 km südlich des Ortes, an dem sie verschwand, entdeckt. Nun wurde sie in ein Krankenhaus in der Stadt gebracht, wie «WA News» weiter berichtet. Sollte sie ernsthafte Beschwerden oder Verletzungen haben, würde sie voraussichtlich in ein Krankenhaus in Perth gebracht werden.