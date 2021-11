Australien : Entführer von Cleo (4) wird auf Trage geschnallt ins Spital eingeliefert

Nach der Befreiung der entführten vierjährigen Cleo sind erste Bilder des Tatverdächtigen aufgetaucht. Der Mann soll eine Kopfverletzung erlitten haben.

Regierung setzte eine Belohnung von 1 Million Australischen Dollar aus

Cleo wurde am Mittwoch gegen 1 Uhr morgens (Ortszeit) von der Polizei allein in einem Zimmer des Hauses in Carnarvon, etwa 75 km südlich des Ortes, an dem sie verschwand, entdeckt. Das Mädchen wurde am Morgen des 16. Oktobers aus dem Familienzelt auf einem beliebten Campingplatz entführt. Auch die Familie des Mädchens wohnt in Carnavon. Der Täter stand in keiner Verbindung zur Familie.