Aktualisiert 26.04.2020 15:25

Deutschland

Entführer von eigener Ehefrau konnte festgenommen werden

Letzte Woche kam es in Eidelstedt (D) zu einer Entführung. Der Täter konnte am Sonntag festgenommen werden. Es handelt sich um den Ehemann der Entführten. Der Sohn hatte öffentlich an den Vater appelliert, die Mutter frei zu lassen.

von Jil Rietmann

« Liebe Mama, ich vermisse dich und mache mir Sorgen um dich. Bitte gib ein Zeichen, dass es dir gut geht. Papa, ich entschuldige mich für Sonntag. Ich nehme es dir nicht übel und kann dir verzeihen. Bitte lass Mama gehen, wir finden einen Weg. Mama, du bist für mich die Welt. Ich liebe dich! » Mit diesen Zeilen hofft ein Sohn seinen Vater zur Vernunft bringen zu können. Mit eigenen Augen musste er mit ansehen, wie sein Vater die 39-Jährige entführte.

Das Drama spielte sich vergangenen Sonntag (19.04.2020) in einer Tiefgarage in hamburgischen Eidelstedt ab, wie die deutsche Zeitung «Bild» berichtet. Dort kam es zwischen dem Entführer und seiner Frau zum Streit. Die Frau wollte sich offenbar wegen krimineller Machenschaften ihres Mannes von ihm trennen. Darauf hat der Mann alles andere als besonnen reagiert. Er überwältigte seine Frau und drängte sie in einen VW-Polo, um mit ihr davon zu fahren. Dies alles vor den Augen des gemeinsamen Sohnes. Mit einem Foto der Eltern suchte der 18-Jährige in der Folge über die Zeitung nach seiner Mutter.

Entführer konnte festgenommen werden