Rätselhaftes Verschwinden: Entführt? Dieses Zwergpony wird seit Sonntagabend vermisst

«Ich mache mir grosse Sorgen»

Die Herde sei wichtig für die Tiere. Die Hofbesitzerin macht sich grosse Sorgen, dass sich Bailey nun in einer stressigen Situation befindet. «Er ist aus seiner gewohnten Umgebung herausgerissen worden. Die anderen elf Pferde und Ponys vermissen ihn und sind völlig durcheinander», so Hunkeler. Das Pony ist gechippt und in der Tierverkehrs-Datenbank registriert. «Auf dem Markt findet man Mini-Shetlandponys bereits für wenige Hundert Franken. Ich befürchte also, dass ein anderes Motiv vorliegt », so Hunkeler weiter. Sie hoffe, dass die Täter oder Täterinnen einsichtig werden und sich bei ihr melden.