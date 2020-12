Boko Haram : Entführte Schüler in Nigeria wieder frei

Überraschende Wendung nach der Entführung von mehreren hundert Schülern in Nigeria – sie wurden nach Medienberichten von der Terrorgruppe freigelassen.

Sie waren am vergangenen Freitag aus der Oberschule in Kankara in der Nordregion Katsina von den Extremisten entführt worden. In einer Audio-Botschaft hatte die Gruppierung die Tat mit einer islamfeindlichen westlichen Erziehung der Kinder begründet.