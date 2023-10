Charlotte (9) entführt – Kidnapper hinterliess Fingerabdrücke

Charlotte Sena wurde am Samstag im US-Staat New York entführt. Am Tag darauf stellte der Kidnapper den Eltern eine Lösegeldforderung zu, die seine Fingerabdrücke enthielt.

1 / 5 Happyend für Charlotte Sena: Das Mädchen war am Abend des 30. September 2023 entführt worden. Facebook/nyspolice Die Familie alarmierte sofort die Polizei. Facebook/nyspolice 48 Stunden später fassten die Sicherheitskräfte den Kidnapper: Craig Ross Jr. hatte Charlotte in seinem Trailer versteckt. New York State Police

Darum gehts Charlotte Sena wurde am Samstag entführt, am Montag fand die Polizei sie im Trailer eines Mannes.

Der Entführer hatte das Kind in einem Schrank versteckt.

Der Mann wohnte drei Kilometer vom Haus des Opfers entfernt.

48 Stunden des Bangens: Die neunjährige Charlotte Sena wurde am Samstagabend im Bundesstaat New York entführt, als sie allein mit dem Velo unterwegs war. Nach einer grossangelegten Fahndung mit Hunderten von Polizeibeamten und Freiwilligen wurde das Mädchen am Montag gefunden. Allerdings ist es der Dummheit des Kidnappers zu verdanken, dass der Fall so rasch glücklich endete: Der Mann hatte der Familie eine Lösegeldforderung zugestellt, die seine Fingerabdrücke enthielt.

Charlotte verschwand, als sie mit ihrer Familie im Moreau Lake State Park zeltete. Das Mädchen machte zusammen mit anderen Kindern eine kleine Velotour durch den Park. Die Gruppe kehrte vor dem Abendessen zurück. Charlotte wollte aber nochmal allein eine letzte Runde um den Picknickplatz drehen – sie kehrte nicht mehr zurück. Die verzweifelten Eltern alarmierten die Polizei.

Verdächtiger war in der Datenbank der Polizei zu finden

Um 4.20 Uhr am Montag fuhr der Entführer zum Haus von Familie Sena und steckte die Lösegeldforderung in den Briefkasten – «ein entscheidendes Beweisstück», erklärte später die Gouverneurin des US-Staats New York, Kathy Hochul, auf einer Pressekonferenz.

Ermittler und Ermittlerinnen, die das Haus überwachten, brachten den Brief in ein Labor, wo Techniker sofort Fingerabdrücke entdeckten. Die in der Datenbank von der Polizei eingegebenen Daten konnten einem gewissen Craig Ross Jr. zugeordnet werden. Der Mann war 1999 in der Stadt Saratoga wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden.

Charlotte war im Schrank versteckt

Einige Stunden später stürzten SWAT-Teams den Wohntrailer des Verdächtigen, der hinter dem Haus seiner Mutter parkiert war. Der 46-Jährige konnte «nach einigem Widerstand» festgenommen werden, so die Behörden. Ross wohnt knapp drei Kilometer von den Senas entfernt. Ob der Mann Charlotte schon vor der Entführung beobachtet hatte oder sie zufällig kidnappte, als er sie alleine sah, ist unklar.

Das Mädchen wurde in einem Schrank gefunden. Als es die Sicherheitskräfte sah, wusste es sofort, dass es gerettet worden war. Das Kind wurde in ein Spital gebracht. Es sei wohlauf, doch wird «möglicherweise ein immenses Trauma erlitten» haben, meinte Callahan Walsh vom Nationalen Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder gegenüber dem US-Sender NBC.