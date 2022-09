Basel: Entführung von Frau gemeldet – Polizei verfolgt Verdächtigen

Nach einer Verfolgungsjagd fuhr das Fahrzeug in ein Polizeiauto. Polizei BS

In der Nacht auf Dienstag wurde der Police nationale gemeldet, dass in Mulhouse, nahe der Schweizer Grenze, eine Frau in einen Personenwagen gezerrt worden sei. Im Rahmen dieses Einsatzes versuchte eine Patrouille, das bezeichnete Fahrzeug in Frankreich anzuhalten und die Insassen zu kontrollieren. Dem Lenker gelang es aber, sich dieser Kontrolle zu entziehen und zu flüchten.



Zwei Fahrzeuge der Police nationale nahmen die Verfolgung auf und folgten dem flüchtenden Fahrzeug via Deutschland. An der Grenzzollanlage Basel-Weil-Autobahn flüchtete der Mann weiter nach Basel, so die Polizei Basel-Stadt.