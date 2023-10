Yoni Asher bietet sich zum Austausch an

Die Frau von Yoni Asher, seine zwei Kinder sowie seine Schwiegermutter wurden von der Hamas entführt. Nun wendet er sich in einem emotionalen Aufruf an die Hamas.

Er lanciert nun einen verzweifelten Appell an die Entführer.

Hamas-Terroristen haben Zivilisten und Soldaten in den Gazastreifen verschleppt.

«Ich bitte die Hamas, verletzt keine Kinder, verletzt keine Frauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich nehmen» – die Familie des Israeli Yoni Asher wurde am Samstag von Terroristen entführt. Der Familienvater will seine Liebsten zurück. Im schlimmsten Fall solle die Hamas ihn mitnehmen und seine Familie freilassen, fordert er in einem emotionalen Video.