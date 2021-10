Basel – Entgleistes Tram führte zu Pendlerchaos am Bahnhof

Basler Pendlerinnen und Pendler mussten am Donnerstagmorgen Geduld mitbringen. Am Bahnhof SBB entgleiste kurz vor 6 Uhr ein Tram der Linie 1 beim Wenden. Der Grund für die Entgleisung ist nicht bekannt. Zum Zeitpunkt der Entgleisung befanden sich keine Passagiere oder Passagierinnen im Tram, sondern nur der Tramchauffeur. Von der Blockade betroffen waren laut der BVB Leitstelle die Linien 1, 2, 8, 10 und 11 – also sämtliche Linien, die via Bahnhof SBB verkehren.