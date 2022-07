Royals zittern: Enthüllt das neue Buch «Rache» das wahre Gesicht von Herzogin Meghan?

In «Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors» thematisiert Autor Tom Bower (75) unter anderem den Zwist zwischen den Sussexes und der Königsfamilie.

Enthüllungsbücher über die britische Königsfamilie gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Das neueste Exemplar erscheint am Donnerstag und trägt den klangvollen Titel «Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors». Autor und Investigativjournalist Tom Bower (75) enthüllt darin so einiges über die britischen Royals. Insbesondere Herzogin Meghan sollte sich gemäss «The Mirror» in Acht nehmen.