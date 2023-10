Alisha Lehmann: Fussballstar bot Nati-Spielerin 100’000

1 / 4 Alisha Lehmann war zu Gast im … freshfocus … Podcast «DirTea Talk» von Rap-Star Shirin David. ProSieben/SAT.1/André Kowalski Die Schweizer Nati-Spielerin erzählte zum Beispiel von einer Party-Nacht in Dubai zusammen mit der Rapperin. Und über ein … AFP

Darum gehts Nati-Spielerin Alisha Lehmann spricht in einem Podcast-Talk aus ihrem Leben.

Der Aston-Villa-Profi packt im Gespräch mit Rapperin Shirin David einige Anekdoten aus.

So soll ihr ein international bekannter Fussballstar eine Megasumme für eine Nacht geboten haben.

Deutschlands Rap-Star Shirin David empfing in ihrem Podcast «DirTea Talk» Nati-Spielerin Alisha Lehmann zu einem unterhaltsamen Gespräch. Die 24-Jährige sprach darin über …

DMs vom selben Mann

Lehmann berichtet, wie sie einst an ihrem «Lieblingsort» Miami in den Ferien weilte. Als sie dort mit Freunden in einem Nachtclub unterwegs war, sah sie auf ihrem Handy plötzlich eine Nachricht von einem Fussballstar. Sie habe nicht darauf reagiert, worauf er ihren Security-Mann kontaktiert habe. «Ich zahle Alisha 100’000 (Währung unbekannt, Red.) für eine Nacht», habe laut der Nati-Kickerin in der Message gestanden. Auf das unmoralische Angebot sei Lehmann aber nicht eingegangen. «Natürlich habe ich nicht geantwortet, es war crazy», meint sie.

Wer genau der ominösen Verehrer Lehmanns ist, verrät die Schweizerin nicht. Klar wird im Podcast nur, dass auch David einst von demselben «international sehr bekannten Fussballer» umworben wurde. Als die 28-Jährige in einem bekannten Restaurant in Paris essen ging, hätte der Fussballstar David und ihre Schwester zu sich an den Tisch beten wollen. Dies machte er aber nicht persönlich, sondern schickte einen Mitarbeiter des Restaurants vor.

David lehnte trotzdem ab. Fussballer seien ohnehin nicht ihr Beuteschema. «Die entwickeln sich, bis sie Profis sind. Und dann nicht mehr. Die haben ja oftmals den geistigen Stand eines 15-Jährigen», so die Hamburgerin. Apropos: Lehmann wurde auch von einem der bekanntesten Rapper der Welt angeschrieben. «Drake ist in meine DMs geslidet. Er hat mich wegen eines Trikots gefragt», offenbart sie.

Hier rappt Shirin David über Alisha Lehmann. Youtube

Eine wilde Partynacht in Dubai

David widmete Lehmann einst eine Passage in einem Song. Bei der Release-Party dazu hätten sich die beiden dann das erste Mal persönlich getroffen. Das Podcast-Duo sagt, sie hätten bei der Party keinen Alkohol getrunken. Dies wohl augenzwinkernd, weil David nachhakt und Lehmann fragt, wie es ihr am Tag danach ergangen sei. «Ich habe eigentlich nie einen Kater. Ich hatte noch nie einen Kater in meinem Leben», meint die Bernerin dazu bloss.

Verfolgst du Frauenfussball? Ja, ich bin grosser Fan. Ich schaue nicht jedes Spiel, aber an der WM habe ich eingeschaltet. Nein, das interessiert mich gar nicht.

So richtig Party gemacht hätten die beiden einst auch an Silvester in Dubai. «Wir haben uns in einem Club verabredet und so hart gefeiert, dass wir von einem Sittenbeauftragten mehrfach ermahnt wurden», verrät David. Irgendwann hätte er sie zwar in Ruhe gelassen. Laut der Rapperin seien sie und Lehmann aber für die Aktion «fast im Knast» gelandet. Lehmann meint zu der Partynacht in Dubai: «Das habe ich gar nicht mitbekommen. Dabei wollte ich eigentlich nichts trinken. Dann bestellte sie irgendwann zehn Flaschen».

Unterschiede zwischen Männern und Frauen auf dem Weg nach oben

Nachdem David sagt, sie hätte als Mann weniger Kritik abbekommen und mehr Privilegien genossen, spricht auch Lehmann über Geschlechterunterschiede in ihrem Sport. «Wenn ich jetzt ein Mann wäre, wäre ich mega, mega reich», findet die Schweizer Nationalspielerin. Die Lohndifferenzen zwischen Mann und Frau seien im Fussball immer noch riesig. «Als Mann muss man kein Social Media machen, die verdienen so viel pro Woche, dass es für das gesamte Leben reichen würde», hält Lehmann fest. Sie glaube, es bräuchte noch «zehn, zwanzig Jahre», bis es keine Unterschiede zwischen Männer- und Frauenfussball mehr gebe. Freuen würde sich Lehmann aber schon sehr auf die Heim-EM 2025.