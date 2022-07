Ukraine-Krieg : Entlarvt abgehörtes Gespräch russische Himars-Lüge?

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat die Tötung Dutzender Kriegsgefangener in einem Lager in Oleniwka verurteilt und Russland dafür verantwortlich gemacht. «Dies ist eine weitere Bestätigung, dass Russland ein Terrorstaat ist», sagte Selenski am Freitagabend einer Mitteilung in seinem Kanal im Nachrichtendienst Telegram zufolge.