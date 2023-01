Impfpflicht: Entlassene Swiss-Mitarbeitende ziehen vor Gericht

Der Verein «Airliners for Humanity» klagt stellvertretend für die entlassenen Swiss-Mitarbeiten wegen «ungerechtfertigter und missbräuchlicher Kündigung».

Ehemalige Flight Attendants ziehen gegen die Swiss vor Gericht. Am 13. Januar 2023 reichte «Airliners for Humanity» eine Klage ein, wie der «Blick» berichtet. Dahinter stehe eine «Gruppe von geimpften, ungeimpften, geboosterten, genesenen und leider inzwischen auch bereits gekündigten Mitarbeitenden», wie es auf der Website der Organisation heisst.

Ein Urteil wird Ende Jahr erwartet

«Airliners for Humanity» klagt stellvertretend für die entlassenen Swiss-Mitarbeiten wegen «ungerechtfertigter und missbräuchlicher Kündigung, gestützt auf Art. 336a Abs. 2 OR». Die Klage umfasse rund 50 Seiten und werde durch mehrere hundert Seiten Beilagen ergänzt, so der Verein.

Doch damit nicht genug: Der Verein wolle zudem für Piloten in wenigen Wochen eine weitere Klage einreichen, diese befinde sich in der finalen Ausarbeitung. «Airliners for Humanity» rechnet damit, dass die Hauptverhandlung vor Gericht im Spätsommer oder Herbst stattfinden wird. Bis Ende 2023 soll ein erstinstanzliches und rechtskräftiges Urteil gefällt worden sein.