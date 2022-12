Port Lockroy : Entlegenste Post der Welt komplett zugeschneit – britische Navy hilft aus

In der Antartkis liegt die entlegenste Poststelle der Welt. Jetzt haben Schneemassen fast Häuser zum Einstürzen gebracht. Nach stundenlanger Arbeit konnte aufgeatmet werden.

Weil verschiedene Gebäude unter einer mehrere Meter hohen Schneedecke begraben waren, musste die britische Marine der Belegschaft am entlegensten Postamt der Welt in der Antarktis zu Hilfe kommen.

Weil verschiedene Gebäude unter einer mehrere Meter hohen Schneedecke begraben waren, musste die britische Marine der Belegschaft am entlegensten Postamt der Welt in der Antarktis zur Hilfe kommen. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA in der Nacht auf Sonntag.