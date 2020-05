Good News

Entlein piepsen so lange, bis Mama kommt

Nachdem eine Entenmutter am Donnerstag ihre Kleinen auf einer Brücke in Unterengstringen ZH zurückliess, retteten Leser-Reporter die Küken. Schnell war die Entenfamilie wieder vereint.

Die Küken seien dann verzweifelt herumgerannt auf der Suche nach ihrer Mutter. «Es sah so aus, als wollten sie gleich auf die befahrene Strasse laufen, also fing ich an die Autos anzuhalten», so der Retter. Erst hätten sie die Küken in ihren Rucksack packen wollen, um sie an den Fluss zu bringen. «Doch dann namen wir die Decke, die wir für unser geplantes Picknick dabei hatten.» Nachdem das Paar nach 15 Minuten alle Entlein eingefangen und in die Decke gelegt hatte, brachten sie die Kleinen an die Limmat herunter.