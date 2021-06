Herzen, Nieren, und Augenhornhäute : Entnimmt China uighurischen Häftlingen systematisch Organe?

Eine UNO-Untersuchung kommt zum Schluss, dass China Organraub an ethnischen Minderheiten begeht. Die Volksrepublik widerspricht.

In China gibt es UNO-Fachleuten zufolge Hinweise auf Organraub an Häftlingen, die einer Minderheit angehören. Sie hätten diesbezüglich «glaubwürdige Informationen» erhalten, teilten die zwölf unabhängigen Experten am Montag mit. «Die erzwungene Organentnahme in China scheint auf Angehörige bestimmter ethnischer, sprachlicher oder religiöser Minderheiten abzuzielen, die an verschiedenen Orten inhaftiert sind, oft ohne dass ihnen die Gründe für die Verhaftung erläutert werden oder Haftbefehle vorliegen.»