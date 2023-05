Singapur: Credit Suisse verliert vor Gericht

Ein Gericht in Singapur gab ihm Recht und verurteilte die Bank zu einer Entschädigung in dreistelliger Millionenhöhe.

Im Streit mit dem georgischen Wirtschaftsmagnaten und ehemaligen Premierminister , Bidzina Ivanischvili, muss die Credit Suisse einen Rückschlag hinnehmen. Die in Singapur ansässige Tochtergesellschaft Credit Suisse Trust Ltd. hat ein Gerichtsverfahren verloren und wurde zu einer Entschädigung in dreistelliger Millionenhöhe verdonnert.