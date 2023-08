Millionärin klagt: Betrieb der Basler Bruno Manser Fonds Rufmord?

Der BMF geht davon aus, dass es dem Ehepaar darum geht, den BMF via Klagen zu diskreditieren.

Der BMF schrieb in Publikationen, das Vermögen des Paares stamme aus der illegalen Abholzung von Regenwald.

Ein einzigartiger Fall beschäftigt das Zivilgericht Basel-Stadt: Der Bruno Manser Fonds (BMF) ist wegen angeblichen Rufmords angeklagt. Die Anklage geht darauf zurück, dass der BMF seit längerem Taib Murray und der von ihr geführten kanadischen Immobilienfirma Sakto Corp. vorwirft, Geldwäsche zu betreiben, wie SRF berichtet. So sollen Taib Murray und ihr Ehemann Sean die Herkunft ihres Geldes, das aus der illegalen Regenwald-Abholzung stammen soll, zu verschleiern versuchen. Hier die wichtigsten Eckpunkte des Falls:

Der Bruno Manser Fonds

Der BMF wurde im Jahr 1992 vom Ethnologen und Umweltschützer Bruno Manser in Basel gegründet und ist nach ihm benannt. Manser, der sich für den Schutz der Umwelt und indigener Völker einsetzte, verschwand im Jahr 2000 unter mysteriösen Umständen im Regenwald der Provinz Sarawak auf Borneo, einer Insel, die zu Malaysia gehört. Manser hatte zu diesem Zeitpunkt ein Einreiseverbot, zudem war ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt.

Der BMF führt Mansers Einsatz für das indigene Volk der Penan, das in den Regenwäldern Borneos lebt, sowie weitere indigene Völker, weiter. Darüber hinaus hat der Schutz von Regenwäldern im Allgemeinen einen hohen Stellenwert für die NGO. Um dieses Ziel zu erreichen, führt der BMF Informations- und Aufklärungskampagnen durch.

Die Vorgeschichte

Bereits vor dem Zivilprozess in Basel hat das Ehepaar Murray ein Strafverfahren gegen den BMF angestrebt. Sie warfen ihm unter anderem Veruntreuung und Nötigung vor. Vor einem Jahr wurde das Strafverfahren von der Basler Staatsanwaltschaft jedoch eingestellt, denn die Vorwürfe – unter anderem Finanzdelikte im Zusammenhang mit Spendengeldern – konnten nicht erhärtet werden. Der BMF behauptet, dass die Klagen einzig dazu dienten, die Umweltschutzorganisation einzuschüchtern. Er bezeichnet die Klage als missbräuchlich und als sogenannte «Slapp» (strategic lawsuit against public participation bzw. Strategische Klage gegen öffentliche Beteiligung). Der BMF geht davon aus, dass es dem Ehepaar Murray darum ging, den BMF via Klagen zu diskreditieren und seine Glaubwürdigkeit infrage zu stellen.