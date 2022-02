Am Freitag beantragte die Staatsanwaltschaft U-Haft für eine 30-jährige Frau aus dem Umfeld des Mädchens, wie es hiess. 20 Minuten erklärt, wie das Zwangsmassnahmengericht nun entscheiden könnte.

Frau (30) noch immer in Haft : Entscheid bis Sonntag? So geht es im Fall der getöteten E.A. (8) weiter

Darum gehts Die Ermittlungen der Polizei zur mutmasslichen vorsätzlichen Tötung von E.A. laufen weiter.

Am Freitag beantragte die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft gegen eine 30-Jährige.

Innert 48 Stunden muss das Zwangsmassnahmengericht nun entscheiden.

Noch immer sind im Fall der getöteten E.A.* fast alle Fragen offen. Am Donnerstag wurde eine verdächtige Person aus dem Umfeld des Mädchens wegen Verdachts auf vorsätzliche Tötung festgenommen. Am Freitag beantragte die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft und gab bekannt, dass es sich bei der Verdächtigen um eine 30-Jährige aus dem Kanton Bern handelt. Wer es ist, wird nicht bekannt gegeben, aber in Niederwangen ist einigen aufgefallen, dass die Beschreibung auf M.A, die Mutter von E., passt.

20 Minuten erklärt, wie es jetzt mit dieser Person weitergehen könnte.

Wann darf U-Haft angeordnet werden?

In der Schweiz ist Untersuchungshaft nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens dringend verdächtigt wird. Doch der dringende Verdacht alleine reicht nicht. Es muss auch eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: ernsthafte Fluchtgefahr, Verdunkelungsgefahr oder Wiederholungsgefahr. Dies ist im Artikel 221 in der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) so festgelegt.

Welche der Voraussetzungen die Staatsanwaltschaft im Falle der 30-jährigen Verdächtigen als gegeben ansieht, ist aktuell nicht bekannt.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Derzeit ist das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Bern mit dem Fall beschäftigt. Es hat ab Eingang der 48 Stunden Zeit, die U-Haft anzuordnen – also bis am Sonntag, wenn die Staatsanwaltschaft den Antrag am Freitag eingereicht hat.

Was für Rechte hat die Verhaftete?

Bereits vor dem Antrag auf U-Haft muss die Staatsanwaltschaft die Festgenommene befragen und ihr Gelegenheit geben, sich zum Tatverdacht und zu den Haftgründen zu äussern. Die Beschuldigte und ihre Verteidigung haben das Recht, Einsicht in die vorliegenden Akten zu nehmen. Wird Untersuchungshaft angeordnet, darf sie jederzeit ein Haftentlassungsgesuch stellen.

Wie wird informiert?

Das Zwangsmassnahmengericht muss seinen Entscheid der Staatsanwaltschaft, der Beschuldigten und der Verteidigung schriftlich oder mündlich mitteilen. Die (kurze) Begründung muss schriftlich erfolgen.

Was kann das Gericht alles festlegen?

Grundsätzlich drei Aspekte: Es kann die Höchstdauer der Untersuchungshaft festlegen. Es kann die Staatsanwaltschaft anweisen, bestimmte Untersuchungshandlungen vorzunehmen. Und es kann die Untersuchungshaft streichen und stattdessen Ersatzmassnahmen anordnen.

*Name der Redaktion bekannt

Was ist «vorsätzliche Tötung»? Jonas Weber, Direktor des Departements für Strafrecht der Universität Bern, erläutert, was vorsätzliche Tötung heisst. Hier findest du das ganze Interview mit Jonas Weber. 20 Minuten: Die Person aus dem Umfeld des Opfers wurde wegen vorsätzlicher Tötung festgenommen. Was bedeutet das? Weber: Die vorsätzliche Tötung ist sozusagen der «Normalfall» bei Tötungsdelikten. Wenn jemand getötet wird, gehen die Ermittlungsbehörden erst einmal von einer vorsätzlichen Tötung aus. Wie wird die Abgrenzung zum Mord gemacht? Von Mord spricht man dann, wenn die Art und Weise, wie jemand getötet wird, besonders schlimm ist. Oder wenn das Motiv besonders verwerflich ist. Hier gibt es wiederum verschiedene Möglichkeiten: Wenn jemand tötet, um einen sexuellen Trieb zu befriedigen oder um sich zu bereichern. Auch das Beispiel mit den Wilderern in Deutschland, die zwei Polizisten ermordet haben, ist exemplarisch für ein verwerfliches Motiv: Sie wollten eine andere Straftat verwischen. Und zum Totschlag? Der steht auf der anderen Seite der Skala. Da sagt das Gesetz, dass das Delikt in Teilen nachvollziehbar war. Wenn etwa jemand sehr stark provoziert oder in eine emotionale Ausnahmesituation gebracht wird, kann es sich um Totschlag handeln. Zwei Konstellationen kommen häufig vor: Wenn jemand sehr stark berührt ist vom Leiden einer Person und diese tötet, um sie von ihrem Leid zu erlösen. Ein anderes klassisches Beispiel ist der Ehemann, der ins Schlafzimmer läuft und seine Ehefrau beim Sexualverkehr mit einer anderen Person erwischt und dann aus dem Affekt tötet.

