Absage aus Nordamerika : Entscheid gefallen – keine NHL-Stars an den Olympischen Spielen

In der nordamerikanischen NHL mussten zu viele Spiele abgesagt werden. Laut mehreren Medienberichten haben sich die Liga und die Spielergewerkschaft geeinigt, dass keine Spieler nach Peking gesandt werden.

Roman Josi, Captain der Nashville Predators, wird die Nati an den Olympischen Spielen in Peking nicht anführen können.

So muss auch Nati-Trainer Patrick Fischer ohne NHL-Profis an die Olympischen Spiele reisen.

Positiv auf Corona getestete Superstars und weitere Spielabsagen setzten die grossen US-Ligen zunehmend unter Druck. Sowohl in der NFL (American Football), der NBA (Basketball) wie auch der NHL (Eishockey) mussten immer mehr Spieler und Funktionäre in Quarantäne, Spiele wurden abgesagt.

Die Anzahl der verschobenen NHL-Spiele in dieser Saison steht aktuell bei 50. Weil so viele Begegnungen abgesagt werden mussten, hat das Auswirkungen auf die Olympia-Pause und die Teilnahme der NHL-Stars an den Olympischen Winterspielen in Peking: Die Liga hat am Dienstag laut Medienberichten zusammen mit der Spielergewerkschaft entschieden, dass keine NHL-Spieler nach Peking reisen werden.