Doppelbürger im Parlament«Entscheidend ist das Herz, nicht der Pass»

Andreas Glarner und Sibel Arslan geraten auf dem Bundesplatz während der Klimademonstration aneinander.

Darum gehts SVP-Nationalrat Andreas Glarner legt im Streit mit Sibel Arslan (Grüne) nach.

Er will, dass nur noch nach Bern gewählt werden kann, wer seine doppelte Staatsbürgerschaft abgibt.

Für die Forderung haben auch Doppelbürger in der SVP kein Verständnis.

SVP-Nationalrat Andreas Glarner zoffte sich im September mit seiner Ratskollegin Sibel Arslan (Grüne), die schweizerisch-türkische Doppelbürgerin ist. Glarner bezweifelte, dass die Kurdin die Interessen der Schweiz vertrete.

Nun legt er nach: Mit einem Vorstoss will er Doppelbürger am Einzug ins Bundeshaus hindern. Wie Glarner zur «SonntagsZeitung» sagte, solle so sichergestellt werden, dass «die Volksvertreter im National- und Ständerat wirklich ausschliesslich die Interessen der Schweiz vertreten und nicht die eines zweiten Landes».

«Entscheidend ist, wo das Herz ist»

Während Ignazio Cassis seine italienische Staatsbürgerschaft nach der Wahl in den Bundesrat abgelegt hat, ist eine Reihe von Parlamentariern von links bis rechts im Besitz einer doppelten Staatsbürgerschaft.

Von Glarners Vorstoss halten sie wenig – auch die Doppelbürger in der SVP. So sagt SVP-Nationalrätin Yvette Estermann, die in der ehemaligen Tschechoslowakei aufgewachsen ist: «Doppelbürgerschaften im Parlament sind kein Problem. Andreas Glarner schiesst hier mit Kanonen auf Spatzen.» Sie sei vom Schweizer Volk gewählt. «Entscheidend ist, wo das Herz ist. Das ist eine Charakterfrage, aber keine Frage des Passes.»

Sie habe ihren slowakischen Pass nicht erneuert, weil sie keinen EU-Pass wolle. Es sei aber falsch, von einem Secondo zu verlangen, die Verbindungen zu seinem Herkunftsland zu kappen. «Hätte ich wie Bundesrat Ignazio Cassis meinen zweiten Pass abgegeben, hätte mir das meine Familie in der Slowakei übel genommen. Sie hätten gesagt: ‹Sie hält sich jetzt für etwas Besseres›.»

1 / 3 Estermann trug bei der Fussball-WM 2014 ein Shaqiri-Trikot im Nationalratssaal. KEYSTONE Sie kreuzte auch schon in der Tracht auf. «Entscheidend ist, wo das Herz ist. Das ist eine Charakterfrage, aber keine Frage des Passes», sagt Estermann. KEYSTONE Yvonne Feri ist schweizerisch-italienische Doppelbürgerin.

Eid auf die Verfassung

SP-Nationalrätin Yvonne Feri besitzt einen italienischen Pass. Auch sie kann Glarners Forderung nicht nachvollziehen. «Alle Parlamentarier schwören oder geloben bei der Vereidigung, dass sie die Verfassung beachten und das Amt gewissenhaft erfüllen werden. Als Doppelbürgerin vertrete ich die Interessen der Wählerinnen und Wähler und nicht jene Italiens.»

Das Parlament ist laut Feri ein Abbild der Bevölkerung: Einige hätten stärkere Verbindungen ins Heimatland, weil sie oder ihre Eltern in die Schweiz eingewandert seien. Andere hätten die zweite Staatsbürgerschaft durch Heirat oder Einbürgerung erlangt. «Wenn man sich daran stört, müsste man die Doppelbürgerschaft für alle verbieten.» Mehrfach-Nationalitäten gehörten in der globalisierten Welt dazu. «Interessenskoflikte kann es bei jedem Thema geben, das hat aber nichts mit dem Pass zu tun», sagt Feri.

Glarner hatte sich im September am Rande des illegalen Klimacamps auf dem Bundesplatz mit Arslan gestritten und sie Frau «Arschlan» genannt. Später teilte er auf den sozialen Medien einen Zeitungsbericht, in dem die Basler Nationalrätin mit den Worten zitiert wurde: «Ich glaube, als Schweizerin fühle ich mich nicht.» Zudem wies er auf die Vorstösse Arslans im Nationalrat hin, die häufig Vorkommnisse in der Türkei oder im Nahen Osten betreffen. Glarner sagt, der Vorstoss richte sich nicht gegen Arslan. So würden amtierende National- und Ständeräte von der Bestimmung ausgenommen.