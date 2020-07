vor 1h

Nach Abgabe von Alkohol an Jugendliche

«Entscheidend ist für das Gesetz die Menge an Alkohol»

Minderjährige Sekschüler aus Walenstadt SG hatten für ihre Abschlussfeier von der Schulratspräsidentin harten Alkohol erhalten. Ein Strafrechtsexperte erklärt die Sachlage. Die betroffene Schulratspräsidentin erhält in der Gemeinde Rückendeckung.

von Michel Eggimann

Darum gehts Eine Sekklasse aus Walenstadt hat am Wochenende ihren Abschluss ausgiebig gefeiert.

Die Schulratspräsidentin hat den Jugendlichen dafür Schnaps zur Verfügung gestellt.

Die Feier ist ausgeartet.

Die Schulratspräsidentin bedauert, was passiert ist.

Ihr droht nun eine Anzeige.

Der Gemeindepräsident von Walenstadt gibt der Schulratspräsidentin Rückendeckung.

21 Sekschüler aus Walenstadt haben am letzten Freitag ihren Schulabschluss gefeiert. Dazu trafen sie sich in einer Hütte in Flumserberg. Mit im Gepäck hatten die minderjährigen Jugendlichen auch harten Alkohol. Der Schnaps stammt von der Schulratspräsidentin der Gemeinde, deren Tochter eine der 21 Schüler ist. Die Abschlussfeier ist offenbar eskaliert. Die Rede ist von Jugendlichen, die erbrechen mussten, und einem ohnmächtigen Mädchen.

Oliver Zerres, dessen Tochter auch ihren Abschluss gefeiert hat, kritisiert in einem offenen Brief an die anderen Eltern die Schulratspräsidentin. Zu 20 Minuten sagte er: «21 Kinder mit literweise hartem Alkohol zu versorgen, ist fahrlässig.»

Die betroffene Schulratspräsidentin, Pascale Dürr, meinte in einer öffentlichen Stellungnahme, sie sei nicht über alle Einzelheiten der Feier informiert, da sie den Anlass weder organisiert noch mit dessen Beaufsichtigung betraut gewesen sei. Gleichzeitig gibt Dürr zu, dass der Alkohol von ihr stammt. Sie habe im Hinblick auf eine Geburtstagsfeier eines Freundes Alkohol eingekauft. «In diesem Zusammenhang wurde ich von meiner Tochter und einigen ihrer Mitschüler gebeten, ihnen einige Flaschen zu überlassen. Es trifft zu, dass ich ihnen dies nicht untersagt habe, was ich im Nachhinein sehr bedaure», so die Schulratspräsidentin.

Rechtliche Folgen drohen

Die Staatsanwaltschaft St. Gallen hat Ermittlungen aufgenommen. Mediensprecherin Beatrice Giger meint: «Wir prüfen, was vor Ort tatsächlich passierte. Überprüft wird unter anderem ein allfälliger Verstoss gegen das Verbot der Verabreichung gesundheitsgefährdender Stoffe an Kinder unter 16 Jahren.» Ob es tatsächlich zu einer Anklage gegen die Schulratspräsidentin kommt, ist noch ungewiss. Felix Bommer, der an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich Strafrecht lehrt, sagt: «Entscheidend ist für das Gesetz die Menge an Alkohol.»

Wer also seinem 15-jährigen Göttibueb beim Chlibibesuch ein Bier ausgibt, macht sich nicht strafbar. Im Fall Walenstadt, wo für die 21 Schüler mehrere Flaschen an stark alkoholhaltigen Getränken bereitstanden, könnte das Ganze aber anders aussehen. Wie viel harten Alkohol die Jugendlichen effektiv hatten, ist nicht bekannt.

Das sagt eine Präventionsstelle Die zentrale Präventionsstelle des Kantons St. Gallen meint auf den Fall angesprochen, man unterstütze Lehrpersonen und Schulleitungen dabei, präventive und gesundheitsfördernde Aktivitäten im Schulalltag umzusetzen. «Wir setzen darauf, die Schüler darin zu bestärken, auch mal Nein zu sagen», so die zuständige Präventivmedizinerin Karin Faisst. Dass dies nicht immer klappt, ist ihr bewusst. Zur Pubertät gehöre auch, seine eigenen Grenzen auszuloten. Kennt man diese nicht, endet ein Abend unter Freunden auch mal im Krankenhaus.

