Zugunfall in Büren zum Hof: Das sagt der Untersuchungsleiter

Bergungsarbeiten in Lüscherz BE.

Herr Kupper, im Kanton Bern sind gleich zwei Züge entgleist. Als Unfallursache steht der Wind im Vordergrund. Ist das plausibel?

Zu den aktuellen Unfällen können wir noch nichts sagen. Mitarbeitende der Sust sind vor Ort, um die Situation zu klären. Wir wissen aber, dass es in der Vergangenheit wegen Windböen zu Unfällen kam. Bekannt ist der Fall der Appenzeller Bahnen. Am 19. Januar 2007 ist eine dreiteilige Zugskomposition der Appenzeller Bahnen durch den Sturm rund 200 Meter nach dem Bahnhof Wasserauen aus den Schienen geworfen worden. Dort hat man dann eine Windmessanlage installiert. Wenn es zu stark windet, verkehren die Züge nicht mehr. Auch bei der Wengernalpbahn am 11. November 1996 und bei der Montreux-Berner-Oberland-Bahn am 3. Januar 2018 kam es im Simmental schon zu einem solchen Ereignis.