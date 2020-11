Warum wird das Nations-League-Spiel zwischen der Schweiz und der Ukraine in Luzern nicht angepfiffen?

Der Grund ist das Corona-Chaos beim Schweizer Gegner aus Osteuropa. Bei den Ukrainern wurden am Montag drei weitere Fälle (Eduard Sobol, Viktor Riznyk und Jewgeni Makarenko) bekannt, nachdem am Samstag vor dem Spiel in Deutschland (1:3) schon vier Spieler positiv getestet und nach Kiew geflogen worden waren. Nach neuen Tests am Montagabend sind noch einmal drei Spieler auffällig getestet worden. In ihrem Blut sollen offenbar Antikörper festgestellt worden sein. Daraufhin schickte der Luzerner Kantonsarzt Roger Harstall die 40-köpfige Belegschaft der Ukraine in Quarantäne. Das Risiko der Ansteckung sei wegen noch nicht entdeckter positiver Tests zu hoch. Die Uefa sagte das Spiel am Nachmittag ab.