Gipfeltreffen zwischen Brüdern - Entscheidet jetzt Prinz Charles über Andrews Zukunft?

Jetzt soll wohl Prinz Charles (72) den Andrew-Skandal in die Hand nehmen: Er wurde gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Camilla (73) auf dem Weg zum Anwesen Birkhall in der Nähe von Schloss Balmoral gesichtet, wo sich momentan Andrew und die Queen aufhalten sollen. Laut «Daily Mail» kommt es in Balmoral zu einem royalen Gipfeltreffen zwischen den Brüdern und der Monarchin. Es werde nun wohl das weitere Vorgehen rund um den Andrew-Skandal besprochen. Doch was genau soll bei der Krisensitzung entschieden werden?