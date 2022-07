Katar 2022 : Entscheidung gefallen – Alkohol gibts an der WM wohl nur im VIP-Bereich

An der Fussball-Weltmeisterschaft in Katar sitzen die Fans scheinbar auf dem Trockenen. In den Stadien soll es keinen Bierausschank geben. Ausser bei den VIPs.

1 / 5 Die WM in Katar steht vor der Tür und noch ist unklar, ob in den Stadion Alkohol ausgeschenkt werden wird. IMAGO/ZUMA Wire In insgesamt acht Stadien wird im Winter 2022 gekickt. Eines davon ist das brandneue Al-Janoub-Stadion. IMAGO/ZUMA Wire Sitzen die Fans, wie hier die Anhänger Costa Ricas im interkontinentalen Playoff gegen Neuseeland, im Stadion auf dem Trockenen? IMAGO/Agencia EFE

Darum gehts

Wie am Freitag aus Organisationskreisen durchsickerte, soll in den WM-Stadien des Wüstenstaates kein Bier ausgeschenkt werden. Dies schreiben übereinstimmende deutsche und englische Medienberichte. Es sollen ähnliche Regeln für Stadionbesucher wie in den Ligaspielen gelten. Und da herrscht in den Arenen ein Alkoholverbot.

Eine Ausnahme soll es laut FIFA-Webseite allerdings geben: Für VIP-Gäste ist die Ausschank von Bier, Champagner, Wein oder Spirituosen sehr wohl vorgesehen. In Katar ist das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit generell verboten.

Bier nur in Fanzonen

Für die zigtausenden Fussballfans soll es jedoch Ausnahmen geben. Denn Bier soll demnach in Fanmeilen ausgeschenkt werden. Allerdings nur zwischen 22 und ein Uhr. Das Auftaktspiel der Weltmeisterschaft steigt am 21. November, der Final geht am 18. Dezember über die Bühne.