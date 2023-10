Hundekot: Darf man ihn runterspülen?

In England ist es nicht erlaubt, Hunde- und Katzenkot in der Toilette hinunterzuspülen. Dies, weil der Kot Wurmeier enthält, die auch für den Menschen problematisch werden können.

Macht der Hund in den heimischen Garten, ist die Verlockung gross, das Häufchen einfach ins WC zu werfen. Aber darf man Hundekot in der Toilette hinunterspülen? In England heisst die Antwort Nein. Der Wasserversorger Anglian Water stellt auf seiner Website klar, dass das nicht erlaubt sei. Denn Hundekot kann Spulwürmer enthalten, deren Larven bei Menschen die Infektionskrankheit Toxokarose auslösen können.

Darum gehts Ein englischer Wasserversorger warnt davor, Hunde- und Katzenkot im WC runterzuspülen.

Damit soll verhindert werden, dass Spulwürmer aus dem Kot der Haustiere in die Umwelt gelangen.

Die Eier der Würmer können bei Menschen eine Toxokarose auslösen.

In der Schweiz kann Haustierkot dagegen bedenkenlos in die Toilette gegeben werden.

Macht der Hund unterwegs sein Häufchen, dann nehmen verantwortungsvolle Hundehalterinnnen und Hundehalter seine Hinterlassenschaft in einem Robidog-Säckchen auf. Doch was macht man mit Hundekot, der etwa im eigenen Garten anfällt? Darf man diesen ins WC kippen und hinunterspülen? Diese Frage stellte kürzlich ein britischer Tierarzt und Tiktoker.

Wasserversorger warnt

Ben the Vet, wie er sich nennt, ist über einen Eintrag auf der Website des englischen Wasserversorgers Anglian Water gestolpert, wonach es nicht erlaubt sei, jegliche Art von Tierkot in die Toilette zu geben. Zur Begründung gibt Anglian Water an, dass sich im Hundekot Toxacara befinden könnte.

Toxacara sind Spulwürmer, die sowohl Hunde (Toxocara canis) als auch Katzen (Toxocara mystax) befallen können. Die Parasiten leben im Darm von Hunden und Katzen und können den Menschen infizieren und eine Toxokarose auslösen (siehe Box). Die Infektion geschieht über die orale Aufnahme von Wurmeiern, die über den Kot von Katzen und Hunden ausgeschieden werden.

Das Problem beim Hinunterspülen von Haustierkot ist laut Anglian Water die Zähigkeit der Toxocara-Eier. Sie überleben demnach die relativ hohen Temperaturen und die rauen Bedingungen in der letzten Stufe bei der Aufbereitung des Abwassers. So können sie wieder in die Umwelt gelangen und dort erneut Tiere und Menschen befallen.

So fängt man sich eine Toxokarose ein Die Toxokarose, auch Toxocariasis genannt, ist eine sogenannte Zoonose, also eine Krankheit, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden kann. Die Übertragung der Wurmeier erfolgt üblicherweise durch ungewaschenes Gemüse, kontaminierte Erde oder ungewaschene Hände nach Kontakt zu Hunden und Katzen. Deshalb sind meist kleine Kinder betroffen. Aus den aufgenommenen Eiern schlüpfen im Darm Larven, die die Darmwand durchdringen und über die Blutbahn verbreitet werden. Eine Infektion kann Fieber, Husten oder Keuchatmung und eine vergrösserte Leber, bei einigen Betroffenen aber auch Sehprobleme verursachen. Da der Mensch ein sogenannter Fehlwirt ist, entwickeln sich aus den Larven aber keine ausgewachsenen Würmer. Die meisten Toxocara-Infektionen des Menschen bleiben asymptomatisch, nur ein Teil der befallenen Personen erkrankt. Ist eine Behandlung nötig, kommen antiparasitäre Medikamente zum Einsatz. Um das Risiko einer Infektion zu vermindern, sollten Hunde und Katzen regelmässig entwurmt werden. Das gilt besonders für Jungtiere, die besonders oft infiziert sind. Kinder sollten davon abgehalten werden, Erde zu essen. Die Hände sollten nach dem Kontakt mit Tieren gründlich gewaschen werden, da die Eier auch im Fell und an Pfoten haften. Der Lebenszyklus eines Spulwurms. Wikimedia Commons/CDC/Alexander J. da Silva/Melanie Moser/PD

Wie sieht es bei uns aus?

In der Schweiz können wir die Warnung aus England getrost in den Wind schlagen. Laut Tobias Nussbaum, Mediensprecher von Entsorgung + Recycling Zürich ERZ, ist Hunde- und Katzenkot im Abwasser in der Schweiz kein Problem. «Klärschlamm, der etwa die erwähnten Wurmeier enthalten kann, wird in der Schweiz verbrannt und nicht etwa als Dünger auf Feldern ausgetragen», so Nussbaum. Die Verwendung von Klärschlamm als Dünger ist in der Schweiz seit 2003 verboten.

Hunde- und Katzenhäufchen dürfen in der Schweiz also im WC hinuntergespült werden. Allerdings gibt Mayra Viejo, Mediensprecherin vom Stadtwerk Winterthur, zu bedenken, dass die Entsorgung über die Toilette immer ein ökologisch und wirtschaftlich schlechter Entsorgungsweg ist. «Die Toilettenspülung erfolgt mit Trinkwasser, das verschmutzt wird und in der Kläranlage mit teuren Verfahren wieder gereinigt werden muss. Es gehört daher nur in die Toilette, was nicht sinnvoll anders entsorgt werden kann.»

Schliesslich bleibt festzuhalten, dass natürlich nur der Kot hinuntergespült werden darf. Robidog-Säckchen gehören genauso wenig in die Schüssel wie Katzenstreu. Auch wenn einige Hersteller von Pflanzenfaser-Katzenstreu versichern, dass ihre Produkte bedenkenlos ins WC gekippt werden können. Nussbaum sagt dazu: «Feststoffe gehören nicht in die Toilette, sondern in den Kehricht – unabhängig vom Material. Der Grund ist, dass sich Feststoffe in der Kanalisation absetzen und Leitungen verstopfen können.»

