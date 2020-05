Live-Yoga auf 20 Minuten

Entspanne jetzt beim Yoga mit Nora

In der heutigen Session nimmt dich Nora mit auf eine Reise zu dir selbst. Erhole dich in einem halbstündigen Vinyasa-Flow und geniesse deinen Feierabend danach doppelt.

Coach Nora

Nora Kersten, auch Yoga Nora genannt, lebt in Zürich und arbeitet dort als Yoga-Lehrerin. Sie möchte dir mit ihren Yoga-Videos zu einem entspannteren, aber auch fokussierteren Leben helfen.

Vinyasa-Yoga

Unsere Yoga-Expertin Nora unterrichtet diesen fliessenden Yoga-Stil, der Atmung und Bewegung miteinander verbindet. Noras Stunden sind so besonders, weil sie mit viel Liebe zum Detail unterrichtet und immer wieder die jahrtausendealte Yoga-Philosophie auf die Matte bringt.

Die letzten Live-Sessions auf 20 Minuten

Nach dieser Woche stellt 20 Minuten das Live-Programm (Yoga und Athleticflow) für den Moment ein. Wenn du trotzdem weitertrainieren möchtest, hinterlässt du uns am besten eine Nachricht in der Kommentarspalte oder schreibst unsere Coaches direkt an.