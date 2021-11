Enttäuschender WM-Start – Unihockey-Frauen verlieren gegen Tschechien

Im ersten Spiel an der WM verlieren die Schweizerinnen gegen den stärksten Gruppengegner aus Tschechien. Obwohl beiden Teams anzumerken war, dass es ein wichtiges Spiel für den weiteren Turnierverlauf sein wird, entwickelte sich das Spiel zu einem Schlagabtausch.

Die Schweizerinnen gingen in der 7. Minute durch Julia Suter in Führung. Doch nur drei Minuten später musste sich die Schweizer Torhüterin Monika Schmid erstmals bezwingen lassen. Danach kamen vor allem die Schweizerinnen zu einigen Chancen, die jedoch nicht belohnt wurden – auf der Gegenseite brachte Michaela Mlejnková ihr Team erstmals in Führung. Nach diesem Gegentor wirkten die Schweizerinnen wacher und wollten unbedingt den Anschlusstreffer. Dies gelang ihnen jedoch erst im letzten Drittel, wo Michelle Wicki nach einem schönen Zuspiel mit einem herrlichen Schuss zum Ausgleich traf. Doch ein Fehlpass von Marti brachte wieder die Führung für die Tschechinnen.