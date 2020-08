Champions League Enttäuschte Fans randalieren in Pariser Innenstadt

Nach der Niederlage von PSG gegen den FC Bayern München ist es in der französischen Hauptstadt zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei hat mehrere Personen festnehmen müssen.

Die Polizei machte sich unter anderem am L’Arc de Triomphe bereit – sie musste in der Folge 22 Personen festnehmen.

Nach dem 1:0-Sieg des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain im Endspiel der Champions League in Lissabon ist es am Sonntagabend in der französischen Hauptstadt zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei in Paris nahm 22 Menschen fest, wie die zuständige Präfektur in der Nacht zum Montag auf Twitter mitteilte.