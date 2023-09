EM-Qualifikation: Nati-Captain Granit Xhaka ist sauer

Xhaka war nach dem Remis ziemlich angefressen. 20 Minuten

Darum gehts In der Nachspielzeit kassierte die Nati am Samstagabend den 2:2-Ausgleich gegen den Kosovo.

Die Leistung der Schweizer Nati war nicht gut.

Captain Granit Xhaka findet nach dem Spiel deutliche und kritische Worte.

«Sehr, sehr wenig Tempo, keine Duelle – es sah aus, als ob wir hier in einem Freundschaftsspiel spielen oder im Park, so geht es leider nicht.» Während vor dem Stadion in Pristina ein Autokorso hupend den späten 2:2 Ausgleich des Kosovo feierte, brodelte es im Stadion bei Nati-Captain Granit Xhaka nach der enttäuschenden Leistung der Schweiz. Wie schon beim Heimspiel gegen Rumänien vergab man einen Sieg erneut kurz vor Schluss ohne Not aus den Händen. «Wir sind selber schuld. In beiden Spielen haben wir das gleiche Gegentor gekriegt. Statt den Ball zu behalten, suchen wir das dritte Tor und kriegen ein dummes Gegentor.»

Ein knapper Sieg gegen Andorra, ein verschenkter Sieg gegen Rumänien, nun der Ausgleich gegen Kosovo mit der allerletzten Aktion des Spiels. Ist die Nati auf einem guten Weg? «Keine Ahnung, ich bin nicht der Trainer, ich bin nicht der Verantwortliche dieses Fussballverbandes. So wie wir heute aufgetreten sind, sah schon die ganze Woche aus», antwortet der Nati-Captain. Es habe ihn nicht überrascht, wie man am Samstagabend in Pristina aufgetreten sei.

Kritik an wem? «An alle»

«Wir haben nicht so trainiert, wie wir eigentlich hätten trainieren müssen.» Wenn man die ganze Woche nicht so viel mache, nicht so konzentriert sei, könne man nicht von 0 auf 100 schalten und in einen neuen Rhythmus finden «Das kann ich selber nicht und ich glaube, auch kein Spieler auf dieser Welt.» Xhaka analysiert die Trainingswoche im Wallis nochmals für die anwesenden Journalisten: «Im Training war kein Rhythmus, im Training war kein Tempo, im Training war sehr wenig Konzentration und so haben wir auch gespielt.» Auf die Frage, ob die Kritik auf Trainer Murat Yakin oder die Spieler abziele, antwortet der 30-Jährige: «An alle.»

Der Leverkusen-Star wird gefragt, wie er als Captain die Situation nun beeinflussen könne. «Ich muss mich zuerst mal beruhigen, ihr seht, dass ich mehr angepisst bin als erfreut – und das zurecht», antwortet Xhaka. Und weiter: «Ich probiere jetzt ruhig zu werden und nicht allzu schlechte Wort zu finden.» Auf den Tisch hauen wolle er nicht. «Nein, ich mache das jetzt nicht, habe es vorher nicht getan und werde es auch nachher nicht tun – das ist nicht meine Aufgabe.» Man habe nun Glück, dass es gegen Andorra gehe und nicht gegen eine grössere Nation. Er hoffe nicht, dass man nun nicht noch ein drittes Spiel auch im gleichen Stil aus der Hand gäbe. «Sonst müssen wir uns echt fragen, was eigentlich das Problem ist.»

Yakin: «Werde das unter vier Augen besprechen»

Wenige Minuten später tritt Nati-Trainer Murat Yakin vor die Medien. Von den klaren Worten seines Captains wusste er zu diesem Zeitpunkt nichts. «Wir haben die Trainings so durchgeführt, wie wir es kennen und wie wir immer trainieren. Es ist jetzt nicht der richtige Moment, darüber zu diskutieren», so der Coach. Er werde mit Granit Xhaka unter vier Augen besprechen, was die Idee hinter seinen Aussagen gewesen sei.