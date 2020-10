Wegen einem Corona-Fall im Berner Nachtleben gab der Kanton Bern am Freitagabend bekannt, dass 1394 Personen in Quarantäne müssen. Die positiv auf Covid-19 getestete Person befand sich am 3./4. Oktober in drei Berner Clubs, unter anderem in der «Cuba Bar Bern». Weil das Lokal nach eigenen Angaben versehentlich die Datensätze einer ganzen Woche an den Kanton weitergab, wurde für 1009 Gäste die Quarantäne verordnet.