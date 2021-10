Verteidigungsministerin Amherd : «Entweder der F-35 oder gar kein Jet»

Bundesrätin Viola Amherd warnt: Werde die Volksinitiative «Stop F-35» angenommen, werde die Schweiz ohne Kampfflugzeug dastehen.

U.S. Air Force

Die Volksinitiative «Stop F-35» will den Kauf des US-Kampfflugzeugs verhindern.

Verteidigungsministerin Viola Amherd (Die Mitte) geht aufs Ganze. Sage das Stimmvolk Ja zur Volksinitiative «Stop F-35», werde die Schweiz am Schluss gar keine Kampfjets mehr haben, betont Amherd in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger». Der Initiativtext richte sich zwar vordergründig nur gegen die F-35. Er verlange darüber hinaus aber, dass das Armeebudget entsprechend gekürzt werde. «Mit anderen Worten: Bei einem Ja zur Initiative fehlt das Geld für einen anderen Jet», so Amherd. Das Armeebudget wäre dann um sechs Milliarden Franken zu reduzieren.