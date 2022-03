Nach sechs Jahren Haft : Entwicklungshelferin Nazanin Zaghari-Ratcliffe darf den Iran verlassen

Sie wurde der Spionage beschuldigt und soll den Fall der iranischen Regierung geplant haben. Nach sechs Jahren Haft ist sie nun frei und darf in ihre Heimat zurückkehren.

Die britisch-iranische Doppelstaatlerin Nazanin Zaghari-Ratcliffe darf den Iran verlassen. Sie sei auf dem Weg zum Flughafen von Teheran, teilte die britische Abgeordnete Tulip Siddiq am Mittwochvormittag via Twitter mit. Zaghari-Ratcliffe, die die britische und die iranische Staatsbürgerschaft besitzt, sass seit fast sechs Jahren im Iran fest. Fünf Jahre verbrachte sie im Gefängnis, bevor sie in den Hausarrest entlassen wurde.

Erst am Wochenende hatten die iranischen Behörden ihr ihren Reisepass zurückgegeben. Der britische Premierminister Boris Johnson bestätigte kurz zuvor am Mittwoch, dass ein Verhandlungsteam in Teheran an ihrer Freilassung arbeite. Zaghari-Ratcliffe wurde im April 2016 am Teheraner Flughafen festgenommen. Später wurde sie dafür verurteilt, den Sturz der iranischen Regierung geplant zu haben.