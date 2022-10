Aufatmen in Stockholm : Entwischte Königskobra «Houdini» kriecht freiwillig in ihr Terrarium zurück

Eine aus ihrem Terrarium entwischte Königskobra sorgte in Stockholm für Schlagzeilen: Das hochgiftige Tier liess sich partout nicht mehr einfangen. Nun ist «Houdini» aber freiwillig zurückgekehrt.

Eine Woche nach ihrer «Houdini»-ähnlichen Flucht in einer Stockholmer Zoo-Anlage ist eine Königskobra aus eigenem Antrieb in ihr Gehege zurückgekehrt. «Wir haben sie zurück», teilte das Skansen-Aquarium am Sonntag mit.