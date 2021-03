Im Moment kann man ähnliche Parcours über den Kreativmodus in «Fortnite» spielen.

In Daten von «Fall Guys» wurden Skins von «Fortnite» entdeckt, welche auf ein Crossover hindeuten.

Dies könnte zu einigen Crossover-Inhalten in den Games führen.

Neu sollen das Account-System von Epic Games, Cross-Play und neue Squad-Spielmodi, wie man es schon von «Fortnite» und «Rocket League» kennt, hinzukommen. Weiter kann es zu diversen Crossovers zwischen den Spielen kommen. Eine Möglichkeit wäre, dass es spezielle Skins in «Fortnite» gibt oder gar ähnliche Hindernissparcours gibt wie bei «Fall Guys», was sicherlich interessant wäre. Zudem könnte es dazu kommen, dass man Ingame-Inhalte in «Fall Guys» für «Fortnite» oder umgekehrt erspielen kann. Dies war bei «Rocket League» der Fall. Dataminder haben zudem «Fortnite» Skins im Quellcode von «Fall Guys» gefunden.