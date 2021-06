Covid-19 - Epic sagt alle Fortnite-Events vor Ort bis 2022 ab

Fortnite-Profis müssen wohl noch länger warten, bis ein ähnliches Turnier wie die Weltmeisterschaft in 2019 stattfinden wird.

Die Covid-19-Pandemie sorgte zwar für ein Wachstum in der Gamingbranche, doch das Bedürfnis, an Messen und Turnieren teilzunehmen, steigt unter Fans immer mehr. Daraus wird zumindest beim Battle-Royale-Hit Fortnite wohl in nächster Zeit nichts.