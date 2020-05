Epidemie beschert Netflix deutlich mehr Zuschauer

Schon auf dem Homescreen sticht das neue Feature ins Auge: Netflix listet neu auf, welche Serien und Filme tagesaktuell in deinem Land am beliebtesten sind. Damit du jetzt dafür nicht extra die App kickstarten musst, zeigen wir dir auf den folgenden Slides, welche Titel die Schweizer am Dienstag am meisten gestreamt haben.