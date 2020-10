«Schweiz hat die Kontrolle verloren» : Epidemiologe Althaus drängt auf rasche Massnahmen

Der Berner Epidemiologe Christian Althaus pocht auf rasche Massnahmen. Der Bundesrat müsse jetzt handeln, denn die Schweiz habe die Kontrolle über das Virus komplett verloren.

Das Virus sei nun auch in Gegenden, die bisher sehr wenig Fälle gehabt und einen sehr lockeren Umgang mit der Pandemie gepflegt hätten. Das sei gut am Kanton Schwyz ablesbar. Dort habe es einen Ausbruch an einem Jodler-Konzert gegeben. Ein solcher Anlass sei das Letzte, was man sich während einer Pandemie leisten könne.