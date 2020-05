«Bundesrat muss entscheiden»

Epidemiologe fordert Lockerung der Abstandsregel

Der Epidemiologe Marcel Salathé kann sich eine Lockerung der geltenden Abstandsregel vorstellen. Ganz aufheben würde er diese trotzdem nicht.

Dazu meint er: «Abstand bleibt wichtig. Wenn man sich Bilder vor Corona vor Augen führt, sieht man, wie nahe sich Menschen da waren. Gleich wieder in eine ‹Sardinen-Situation› zurückzukehren, das wäre nicht gut.»

«Eine Lockerung im Freien ist angezeigt», so Salathé. Jedoch ganz abschaffen würde er die Regel nicht.

Der Epidemiologe Marcel Salathé fordert eine Lockerung der geltenden Abstandsregel von zwei Metern. Auch weil die Neuansteckungen seit Tagen tief sind, so das Mitglied der Taskforce des Bundes zu SRF .

«Eine Lockerung im Freien ist angezeigt», sagte Salathé. Jedoch ganz abschaffen würde er die Regel nicht. Dazu meint er: «Abstand bleibt wichtig. Wenn man sich Bilder vor Corona vor Augen führt, sieht man, wie nahe sich Menschen da waren. Gleich wieder in eine ‹Sardinen-Situation› zurückzukehren, das wäre nicht gut.»

Ob die Regel nun gelockert wird, ist noch unklar: «Das muss letztendlich der Bundesrat entscheiden», so Salathé. Er fügt an: «Mir ist aber auch die Mathematik zurzeit nicht ganz klar, in Freibädern gelten ja zehn Quadratmeter pro Badegast, mit der geltenden Regel wären es für mich vier Quadratmeter. Da muss man wohl über die Bücher.»