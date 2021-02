Mit einer neuen gemeinnützigen Organisation will Salathé die Digitalisierung in der Schweiz vorantreiben.

Er ist nicht unzufrieden mit ihrer Arbeit – doch er will für sein neues Projekt unabhängig sein.

Der in der Corona-Krise bekannt gewordene Epidemiologe Marcel Salathé machte nie einen Hehl aus seinem Frust, dass die Verwaltung während der Pandemie in technologischer Hinsicht versagte. «Wir sind im Daten-Blindflug, statt mit schnellen IT-Systemen versuchen wir rasanten Entwicklungen mit Fax-Übermittlung beizukommen», sagt er nun in der «SonntagsZeitung». Die Schweiz sei beim Einsatz moderner Technologien zwei Jahrzehnte im Rückstand.