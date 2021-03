«Es kann verheerend sein, wenn am 22. März bereits gelockert wird», sagt Andreas Cerny, Infektiologe am Spital Moncucco in Lugano.

Der Bundesrat zeigte sich am Freitag besorgt über eine dritte Corona-Welle. Auf eine solche müsse sich die Schweiz einstellen, sagte Gesundheitsminister Alain Berset (SP) an einer Medienkonferenz. Diese könne je nach Einhalten der Massnahmen stark werden oder auch nicht.

Trotzdem stellte er Lockerungen ab dem 22. März in Aussicht. Erlaubt es die epidemiologische Lage, sollen dann Veranstaltungen mit Publikum, geöffnete Terrassen in Restaurants und Sport im Fitnesszentrum wieder möglich sein.

«Dritte Welle trifft jüngere Bevölkerung»

Andreas Cerny, Infektiologe am Spital Moncucco in Lugano, hingegen warnt: «Es kann verheerend sein, wenn am 22. März bereits gelockert wird.» Damit drohe eine dritte schwere Welle, die vor allem die noch nicht geimpfte und damit jüngere Bevölkerung treffe. «Diese Personen sterben vielleicht weniger häufig an der Krankheit, könnten aber Spitalpflege und Reha benötigen und damit das Gesundheitswesen belasten.» Auch müsse man bedenken, dass auch junge Menschen von «Long Covid» betroffen seien und das Sozialversicherungssystem belasten könnten.