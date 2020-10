«Massnahmen rigoros einhalten»Epidemiologen fordern strenge Disziplin von jedem

Schweizweit steigen die Infektionszahlen schnell. Erst am Freitag meldete das Bundesamt für Gesundheit so viele Fälle wie noch nie.

Die Infektionszahlen steigen, erst am Freitag meldete das Bundesamt für Gesundheit so viele Fälle wie noch nie. Doch die Schweizer sind Corona-müde. Eine nicht repräsentative Leserumfrage von 20 Minuten zeigt: 37 Prozent der knapp 9000 Umfrageteilnehmer gehen die geltenden Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu weit. Weitere 26 Prozent wünschten sich hingegen umfassendere Regeln. Nur ein Drittel der Teilnehmer ist zufrieden mit den geltenden Massnahmen.

«Einschneidendere Massnahmen» verhindern

Tanner hofft, die jetzige Normalität wahren zu können: «Mit diesen kleinen Einschränkungen in unserem Alltag können wir schärfere, für unsere Gesellschaft einschneidendere Massnahmen vermeiden.» So soll es möglich sein, Freunde zu treffen oder ein Familienfest zu feiern, sagt Tanner. «Aber dabei muss man darauf achten, Abstand zu halten oder in angezeigten Situationen Maske zu tragen.»